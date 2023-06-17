بحضور قيادات التعليم العالي.. انطلاق فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بالإسماعيلية

شهد اليوم السبت، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، فاعليات المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد بجامعة قناة السويس بالأسماعلية، برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والجامعة،والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، علي ان منظومة التعليم العالي تشهد تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات، وخاصة العمل علي زيادة الجامعات الأهلية في العديد من المحافظات، وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية، ومنها متابعة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والعمل علي سرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الإمتحانات للعام الجامعي 2023/2022م،

وأشاد رئيس جامعة أسوان بما حققته جامعة قناة السويس من طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التعليمية والإنشائية.

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