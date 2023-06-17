ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بحضور قيادات التعليم العالي.. انطلاق فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بالإسماعيلية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اليوم السبت،  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، فاعليات المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد بجامعة قناة السويس بالأسماعلية، برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والجامعة،والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، 
وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، علي ان منظومة التعليم العالي تشهد تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات، وخاصة العمل علي زيادة الجامعات الأهلية في العديد من المحافظات، وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية، ومنها متابعة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والعمل علي سرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الإمتحانات للعام الجامعي 2023/2022م، 
وأشاد رئيس جامعة أسوان بما حققته جامعة قناة السويس  من طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التعليمية والإنشائية.

IMG-20230617-WA0189
IMG-20230617-WA0189
IMG-20230617-WA0191
IMG-20230617-WA0191
الاسماعيلية الجديدة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التعليم والبحث العلمى الجامعات