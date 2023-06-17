رئيس الشيوخ: العلماء والفقهاء يحملون على عاتقهم مهمة إعداد الأجيال القادمة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن على المهمة السامية التى يقوم بها العلماء و الفقهاء الذين يحملون على عاتقهم مهمة اعداد الاجيال القادمة على النحو الذى يتناسب مع قدر مصرنا الغالية و يتواكب مع جمهوريتنا الجديدة.

جاء ذلك اثناء مشاركة اليوم فى فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان " الجوانب القانونية للتحول الرقمي الفرص والتحديات "والذى تنظمه كلية القانون بـ الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة،الدكتور / يحي باهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر البروفسير جاي دالي

‏Provost British University in Egypt والدكتور حسن عبد الحميد كلية الحقوق بالحامعة ، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

كما اشاد رئيس مجلس الشيوخ. بدور الجامعة فى رفع كفاءة المنتج الجامعى المصرى ووضعه فى موقع متميز فى خريطة العالم المتمدين لتبقى مصر بإذن الله بتوجيهات القيادة السياسية الواعية الرشيدة كما كانت دائما منارة للعلم و العلماء.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وتستمر فاعليات الموتمر لمدة يومين تتنوع فيهما موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، مثل ؛ الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، و التنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا، و الحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي، و الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

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