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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض زهور الربيع الـ90.. صور

معرض الزهور
معرض الزهور
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شهد المتحف الزراعى بالدقي إقبالا من المواطنين اليوم السبت، للاستمتاع بمعرض زهور الربيع في دورته الحالية رقم 90، والمقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر .
 وقال المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إنه يشارك فيه أكثر من 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.
 

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معرض الزهور المتحف الزراعي