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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا يوقعون إعلان نوايا مشترك لشراء وصيانة مركبات قتالية

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف
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 أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف توقيع "إعلان نوايا مشترك" مع التشيك وسلوفاكيا بشأن شراء وصيانة مركبات قتالية خاصة بقوات المشاة.
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية اليوم السبت، أنه تم توقيع الوثيقة أمس الجمعة على هامش لقاء مجموعة التواصل بشأن أوكرانيا في بروكسل، وذلك بحضور وزيرة دفاع التشيك يانا تشيرنوخوفا ووزير دفاع سلوفاكيا مارتن سكلنار. ووصف وزير الدفاع الأوكراني التوقيع بأنه خطوة هامة في طريق التعاون بين البلدان.
وكانت شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية اتفقت مع شركة الأسلحة التشيكية VOP CZ مؤخرا على الإصلاح المشترك لدبابات T-64 في المصنع الواقع بمنطقة "بوهيميا" التشيكية. 

التشيك سلوفاكيا أوكرانيا إعلان نوايا مشترك