وزير التجارة يلتقي بعدد من المشاركين بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بدورته الـ 26 المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة 14-17 يونيو الجاري ، حيث تم عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائى ومتعدد الاطراف ولقاءات الاعمال.

وقد استهل وزير التجارة والصناعة لقاءاته امس بعقد اجتماع مع سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطري والصحة النباتية والتى يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية الي روسيا الاتحادية ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية و الروسية لتعزيز حركة التبادل التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما عقد سمير اجتماعا مع اندريه سليبنيف - وزير تجارة الاتحاد الإقتصادى الاوراسي ، حيث تمت مناقشة تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الاوراسي الذي يضم كل من روسيا و بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا و قيرغستان ، وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين ويدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع

و فيما يخص أنشطة الأعمال والترويج للإستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي ، فقد عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسئولى احدى كبري المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ 26 لمنتدي سان بطرسبرج وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

هذا وقد شارك المهندس أحمد سمير بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي والتي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.