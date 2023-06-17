وفاة ممرضة أثناء علاجها بمستشفى الحياة بورفؤاد في بورسعيد

نعت النقابة العامة لتمريض مصر، برئاسة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر وعضو مجلس الشيوخ، الممرضة إسراء أحمد عويضة نجم، التي تعمل بمستشفى الحياة بورفؤاد وتوفت أثناء تلقيها العلاج داخل نفس المستشفى التي تعمل بها بعد رحلة علاج بالمستشفى استمرت عدة أيام اثر أزمة صحية طارئة.

وأشتكت الممرضة في منشور لها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، قبل وفاتها بأيام، من رفض "القوميسيون الطبي" إعطاء إجازة مرضية لها واتهامها بادعاء المرض.

وكشف مصدر طبي أن "إسراء" أصيبت بجلطة مفاجئة بالمخ، وجرى وضعها بالمستشفى، على جهاز التنفس الصناعي، وظلت نسبة الوعي تنخفض حتى وصلت لـ صفر بالمائة، وفارقت الممرضة الحياة اليوم.