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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة ممرضة أثناء علاجها بمستشفى الحياة بورفؤاد في بورسعيد

إسراء عويضة
إسراء عويضة
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نعت النقابة العامة لتمريض مصر، برئاسة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر وعضو مجلس الشيوخ، الممرضة إسراء أحمد عويضة نجم، التي تعمل بمستشفى الحياة بورفؤاد وتوفت أثناء تلقيها العلاج داخل نفس المستشفى التي تعمل بها بعد رحلة علاج بالمستشفى استمرت عدة أيام اثر أزمة صحية طارئة.

وأشتكت الممرضة في منشور لها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، قبل وفاتها بأيام، من رفض "القوميسيون الطبي" إعطاء إجازة مرضية لها واتهامها بادعاء المرض.

وكشف مصدر طبي أن "إسراء" أصيبت بجلطة مفاجئة بالمخ، وجرى وضعها بالمستشفى، على جهاز التنفس الصناعي، وظلت نسبة الوعي تنخفض حتى وصلت لـ صفر بالمائة، وفارقت الممرضة الحياة اليوم. 

ممرضة بورسعيد بورفؤاد مستشفى الحياة محافظة بورسعيد