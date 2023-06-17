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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تتوج بكأس العالم للإسكواش بعد الفوز على ماليزيا 2/1

المنتخب الوطني للاسكواش
المنتخب الوطني للاسكواش
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حقق المنتخب الوطني للإسكواش، إنجازًا جديدًا ومهمًا بالفوز ببطولة كأس العالم للإسكواش، والتي أقيمت بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري، بعد غياب البطولة لفترة دامت لـ 12 عاماً.

ورفعت البعثة المصرية علم مصر فوق منصه التتويج بعد فوزها في الدور النهائي على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1 وجاءت نتيجة المواجهات كالتالي:
- هزيمة كنزي أيمن أمام شين ينغ يي: 3-0
- فوز علي أبو العنين على دارين براجاسام: 3-0
- فوز فيروز أبو الخير على أيرا أزمان: 3-0

ضمت البعثة الدكتور حسام رجب ومحمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الإسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة.

وشاركت مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين واللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.
ووجه مجلس الإدارة برئاسة عاصم خليفة خالص شكره وتقديره لجميع البعثة على إنجازها الكبير والمجهود الراقي الذي تحقق على مدار مشوار البطولة .

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