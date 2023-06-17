"رجال أعمال إسكندرية" تلتقي ممثلي 22 دولة أفريقية لبحث تعزيز التعاون مع مصر

التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، بوفد رفيع المستوى من الدول الفرنكفونية تضمن ممثلو اثنين وعشرين دولة أفريقية وأربع دول من الأمريكتين بالإضافة الى فرنسا، وذلك خلال حفل استقبال نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور، أمس، وذلك اتساقا مع خطه الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية والفرنكفونية، بأحد فنادق الإسكندرية..

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافى وخلق مساحات للعمل والتعاون في عدة مجالات بين مصر وهذه الدول.

وأكد هنو، في بيان صادر عن الجمعية، سعي جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين مصر والدول الفرانكوفونية وإقامة شراكات جديدة معها وقد حضر اللقاء العديد من الشركات المصرية العضوة بالجمعية لفتح قنوات التواصل مع هذه الدول ودراسة فرص الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والخدمي.

وشمل الوفد ممثلي دول المغرب ، النيجر، كاميرون ،جزر القمر، مدغشقر، تونس، كوستاريكا، السنغال، هايتي، الأرجنتين ،كوت ديفوار، بوركينا فاسو، توجو ،كندا ،الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، التشاد، فرنسا، بوروندي، غينيا، الجابون، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، بنين، جامبيا، موريشيوس، غينيا الاستوائية.