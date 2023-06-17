لأول مرة منذ توليه العرش..الملك تشارلز الثالث يمتطي صهوة جواده للمشاركة في الاحتفال بعيد ميلاده

يحتفل الملك تشارلز الثالث ، اليوم السبت ، بعيد ميلاه في قصر باكنجهام ، و سيمتطي صهوة جواده للمشاركة للمرة الأولى منذ توليه العرش في العرض السنوي للاحتفال بعيد ميلاده، حسبما أفادت قناة العربية في تقريرا لها .

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها ملك بريطاني على ظهر الخيل في حفل عيد ميلاده منذ 1986، عام الذكرى الستين لميلاد إليزابيث الثانية.

ويقام العرض، كما تملي التقاليد، من قصر باكنغهام حتى ساحة هورس غاردز باريد على طول جادة مول، حيث سيحيي الجيش الملك.

وستنضم قرينة الملك كاميلا إلى تشارلز وأعضاء آخرين من العائلة الملكية. وسيعودون بعد ذلك إلى باكنغهام لمتابعة عرض جوي عادة ما تشاهده العائلة الملكية من شرفة القصر.

في العام الماضي، أقيم «حشد الألوان» باعتباره جزءاً من احتفالات اليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلاء إليزابيث الثانية العرش، وقد ظهرت الملكة في إطلالتين وجيزتين على شرفة قصرها في لندن.