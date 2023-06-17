محافظ المنيا: بدء العمل بإنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، البدء اليوم السبت فى عمليات إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوي جنوب المحافظة، لتخفيف الضغط المرورى وتقليل الزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية بالمدينة وخاصة فى أوقات الذروة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن مجمع مواقف السيارات الأجرة الجديد بالمدينة سيقام على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية على ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، والذى سيضم جميع المواقف، مما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وانتقال المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقاً للسيولة المرورية، ومنع أي سيارة أجرة من القيام بالتحميل من خارج الموقف المخصص لها .

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