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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل 17 شخصا في ضربة جوية جنوب الخرطوم

المعارك في السودان
المعارك في السودان
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أعلنت مصادر طبية في السودان أن 17 شخصا من بينهم 5 أطفال قتلوا،اليوم السبت، في ضربة جوية جنوبي الخرطوم، حسبما افادت فضائية العربية في نبأ عاجل ،

وكتبت إدارة الصحة في العاصمة بمنشور على صفحتها في "فيسبوك": "تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين".

وأضافت: "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا".وكانت قوات الدعم السريع أعلنت أنها أسقطت صباح السبت، طائرة تابعة للجيش من طراز "ميغ".

وأوضحت في بيان أن طيران الجيش هاجم عددا من الأحياء السكنية جنوبي الخرطوم، هي مايو واليرموك ومانديلا، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

مصادر طبية في السودان ضربة جوية الخرطوم