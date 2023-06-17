بصورته مع بطلات العمل.. مصطفى قمر يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "أولاد حريم"

شوق الفنان مصطفى قمر جمهوره بصور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"

ونشر "قمر" صورة جديدة تظهر خلالها بطلات العمل، ومن ضمنهم الفنانة بشرى التى انضمت للجزء الثاني ، وعلق : لسه فيه مفاجات كتير ، استنوا".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، بشرى، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.