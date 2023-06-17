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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أوغندا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابى على مدرسة إلى 41 قتيلا

الشرطة الأوغندية
الشرطة الأوغندية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها ، اليوم السبت ، كشفت مصادر إعلام أوغندية عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على مدرسة غربي البلاد إلى 41 قتيل .

وكانت قد أعلنت الشرطة الأوغندية عن مقتل 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، صباح اليوم.

وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية فريد إنانجا: "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا الواقع قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية"، موضحًا أن الحادث وقع في منطقة مبوندوي بغرب البلاد.

وأضاف أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية، وأحرقت مهجعا، ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

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