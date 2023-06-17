لا إصابات في حريق شقة سكنية في العمرانية بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عبدالهادي حسنين من ترعة الزمر العمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالهادي حسنين من ترعة الزمر العمرانية الشرقية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.