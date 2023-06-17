السيطرة على حريق مخبز بمنطقة عرب الساحة بالحوامدية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل مخبز بمنطقة عرب الساحة بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخبز بمنطقة عرب الساحة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.