بوتين يحذر الناتو من الانجرار للحرب الأوكرانية.. ويؤكد: لدينا أسلحة أكثر من الحلف.. والأسلحة النووية ضمان أمننا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "خطر جسيم"، هو انجرار الناتو إلى حرب أوكرانيا إذا استمر أعضاء الحلف في إمداد كييف بالأسلحة العسكرية.

وأبرزت سي إن إن ما قاله بوتين في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "الناتو ، بالطبع ، يتم جره إلى الحرب في أوكرانيا ، ما الذي نتحدث عنه هنا، الإمدادات من الأسلحة العسكرية الثقيلة لأوكرانيا مستمرة ، وهم يبحثون الآن في إعطاء أوكرانيا الطائرات."

ويبدو أن التعليق يشير إلى طائرات F-16 المقاتلة التي يخطط بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي لإمداد أوكرانيا بها.

وتم تشكيل الناتو، أو منظمة حلف شمال الأطلسي ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية للدفاع عن الدول الغربية من الاتحاد السوفيتي ، ويحتوي الحلف على بند دفاع مشترك، حيث يعتبر الهجوم على أي عضو هجومًا على الجميع.

وفي حين أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو ، فإن بعض أعضاء الناتو يزودون كييف بالدبابات والعربات المدرعة وغيرها من الأسلحة - مما أدى إلى تهديدات بالانتقام من روسيا.

وتم إرسال دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ومركبات برادلي وسترايكر الأمريكية من بين المعدات الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي أواخر أبريل ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن “حلفاء وشركاء الناتو قد سلموا أكثر من 1500 مركبة و 230 دبابة إلى البلاد”.

وخلال خطابه في سان بطرسبرج ، قال بوتين إن روسيا دمرت الدبابات "بما في ذلك الفهود" في الخطوط الأمامية.

وقال بوتين: "إذا كانوا مقيمين في الخارج ، لكنهم استخدموا في القتال ، فسنرى كيف نضربهم ، وأين يمكننا ضرب تلك الوسائل التي تُستخدم ضدنا في القتال".

وخلال خطابه في المنتدى، قال: "العدد الكبير من الأسلحة النووية الروسية من شأنه أن يضمن أمنها"- مشيرًا إلى أن روسيا لديها أسلحة أكثر من دول الناتو.

وتمتلك روسيا مخزونًا إجماليًا يبلغ حوالي 6250 رأسًا نوويًا اعتبارًا من يناير 2021 ، وفقًا لجمعية الحد من الأسلحة.

وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5500 بينما تمتلك دولتان أخريان عضوان في الناتو ، وهما بريطانيا وفرنسا ، حوالي 220 و 290 رأسًا نوويًا على التوالي.

وقال بوتين: "يتم إنشاء الأسلحة النووية لضمان أمننا بالمعنى الأوسع ووجود الدولة الروسية".