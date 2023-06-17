حريق يلتهم محتويات محل مفروشات خلف مسجد الحصري بأكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل مفروشات خلف مسجد الحصري بميدان أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل محل مفروشات خلف مسجد الحصري بميدان أكتوبر بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.