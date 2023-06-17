تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل، مدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات .

وخلال جلسة التجديد طالب دفاع المتهمة الثانية، بأخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان مالي تراة المحكمة، واكد ان المتهمة لم تشترك في جريمة القتل.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عايدة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.