الكرملين: حجم "المنطقة العازلة" في أوكرانيا سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية

السبت 17/يونيو/2023 - 01:00 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن حجم "المنطقة العازلة" في أوكرانيا سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، التي يجب حماية الأراضي الروسية منها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت: "كلما زاد مدى الأسلحة المُوردة لأوكرانيا، سنقوم بتوسيع المنطقة العازلة".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد الحدود المحتملة لهذه المنطقة: "لا، هذا يعتمد على أنواع الأسلحة، التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والفنية للأسلحة في أوكرانيا ستكون هذه المنطقة أكبر".

وتابع: "أن الهدف الرئيسي هو عدم السماح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى المواطنين الروس بهذه الأسلحة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع المراسلين العسكريين في وقت سابق من شهر يونيو الجاري أعلن أن بلاده في حال استمرار قصف مناطقها من قبل أوكرانيا قد تفكر في إنشاء "منطقة عازلة" على الأراضي الأوكرانية.