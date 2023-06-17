أندية المرأة بالشرقية تُشارك في تدريب 40 فتاة من مختلف المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ في بيان له اليوم السبت بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة في ملتقى الحرف اليدوية لعضوات أندية الفتاة والمرأة لتعليم الصناعات اليدوية والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الفترة من 10 إلى 15 يونيو 2023 بالمدينة الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط وذلك بهدف تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات وتأهيلهن لسوق العمل بمجال الحرف اليدوي وتوفير فرص عمل حقيقية ومنحهن فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الملتقى الحرفي شهدت قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب 40 فتاة من محافظات (دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - المنوفية) على إتقان بعض الحرف اليدوية (الريزن - استرينج ارت - اباجورات من الخيوط - الرسم على الحقائب) بهدف تأهيلهن لسوق العمل كدعم للأسر المصرية نحو الإنتاج وإقامة المشروعات الصغيرة وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.