رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة سفاجا للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، ومنها أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بمنطقة الإسكان الغربي.

ووجه شعبان برفع معدلات التنفيذ، مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين مهندسي الوحدة المحلية والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

وأكد رئيس المدينة، أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحاً أن أعضاء اللجنة المختصة بإستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سوف يتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة، وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف شعبان أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

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