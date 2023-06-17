"ثقافة المنيا" تناقش أسباب ثورة ٣٠ يونيو بديرمواس

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د.رانيا عليوة.

وقد قدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان " أسباب ثورة ٣٠ يونيه"حاضرها الكاتب حماده عبد الرحمن،تناول فيها مفهوم الثورة والاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر منذ ثورةيناير٢٠١١ الى ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ والتي تعد سببا رئيسيا لقيام ثورة يونيو.

كما تعد ثورة٣٠يونيو ثورة غير مسبوقة فى التاريخ من حيث مطلبها الأساسي المتمثل في الدفاع عن الهوية المصرية أو عدد المشاركين فيها الذي وصل حوالي ٣٠ مليون مصري وإن هذه الثورة أنقذت المجتمع المصري من مغبة الدخول في نفق مظلم وخلصت البلد من سطو الفكر الأحادي القائم علي نفي وأقصاء الآخر وأستعادت الوجه الحضاري لمصر التي أستطاعت بعد مرور ١٠ سنوات على هذا الحدث الفارق فى عمر الوطن ان تتجه بكامل مؤسساتها وبمساندة الشعب المصري العظيم نحو البناء والتعمير وأقامة المشروعات والطرق والكباري وكل ما تحقق علي أرض الواقع.