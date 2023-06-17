"تكريم وفيلم تسجيلى وأوركسترا عالمية".. تفاصيل حفل الكينج بالسعودية

عاش جمهور الكينج محمد منير حالة من السعادة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إنتهاء حفل مشوارى للمطرب محمد منير بالمملكة العربية السعودية، ونرصد لكم أبرز ملامح حفل الكينج محمد منير بالمملكة العربية السعودية..

ياسمين عز تقدم الحفل

قدمت الإعلامية ياسمين عز حفل "مشوارى" للكينج محمد منير بالمملكة العربية السعودية .

بدأت ياسمين عز تقديم الحفل بتوجيه الشكر لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والشركة المنظمة للحفل، ووصفت الفنان محمد منير ببساط الفن صاحب رحلة الخمسين عام من الغناء، وأغانى منير عاشت فينا وعشنا معها.

وإختتمت بوعد الإستمتاع بالأوركسترا العالمية من كل بلاد العالم والتى تعزف فى حفل مشوارى للكينج محمد منير.

فيلم وثائقى عن الكينج

تم عرض فيلم وثائقى عن رحلة ومشوار الكينج محمد منير، وجاء خلال الفيلم مقتطفات من لقاءات تلفزيونية، واجزاء من حفلات ومقاطع أغانى منير، كجزء من التكريم والتقدير والتوثيق لرحلة أحد أهم الأصوات المصرية والعربية خلال السنوات الأخيرة.

مشاركة وبكاء أحمد سعد



شارك الفنان أحمد سعد الكينج محمد منير على المسرح بالغناء، وأغنية "سو يا سو" شهدت الغناء المشترك مع تفاعل كبير من الجمهور.

بعد غناء اغنية "حدوتة مصريه" ، ظهر سعد وهو يبكى متأثراً من الأغنية بصوت منير ومشواره وقيمتة الفنية الكبيرة.

تكريم منير

تم تكريم الفنان محمد منير بالمملكة العربية السعودية خلال حفل "مشوارى"، وسط تفاعل كبير وتحية خاصة من الجمهور السعودى لحظة التكريم وإهداء درع على شكل منير إحتفاء واحتفال بتاريخ الكينج.

أوركسترا عالمى

شارك فى حفل "مشوارى" للفنان محمد منير العدد الأكبر للعازفين حيث وصل عددهم ٨٧ عازف من مختلف دول العالم، مصر، فرنسا، أوكرانيا، السعودية، أسبانيا، إلى جانب فرقة عالمية تحمل أكثر من جنسية مختلفة.

رسائل الكينج منير

وجة الفنان محمد منير الشكر لكل القائمين على الحفل العظيم، وكانت أول رسائلة إلى "هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية" ، والتى نظمت الحفل وكرمت الكينج .

وفى رسالته الثانية وجه منير الشكر للجمهور السعودى قائلاً "بشكر الجمهور العظيم ده الذواق اللى بيحس وبيقدر الفن، وأنا هنا فى السعودية مسافرتش دى بلدى زى مصر ما بلدى" .

وفى رسالة إلى مصر وقبل غناء اغنية حودتة مصريه، علق الكينج "هاغنيلكوا أغنية مصر وحدوتة بلدنا مصر"، ليصل كل المعانى من خلال فنه واغانية كعادة منير .