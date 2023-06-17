الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية في آخر أيام فصل الربيع وانخفاض درجات الحرارة

تشهد الايام القادمة بداية من غدا الاحد تحسن في الأحوال الجوية فى اخر ايام فصل الربيع حيث تنخفض درجات الحرارة،لتعود وترتفع من جديد مع بداية فصل الصيف الذى يبدأ فلكيا يوم الاربعاء ٢١ يونيو الجارى.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الاحد 18 يونيو الى الثلاثاء 20 يونيو2023، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاحد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد انه يشهد يومي الاثنين 19يونيو والثلاثاء 20يونيو2023 فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

واشارت هيئة الارصاد الجوية،ان فصل الصيف الذى سوف يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق ٢١ يونيو٢٠٢٣ ويستمر لمدة ٣ أشهر ،حيث أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويمثل بهذا يوم ٢١ يونيو هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام.

ويعتبرفصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

ونصحت هيئة الارصاد المواطنين خلال فصل الصيف :

-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

-ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.

-التواجد فى أماكن جيدة التهوية.