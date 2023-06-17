وزير التعليم العالي: نحرص على تخريج جيل قادر على المساهمة في الجمهورية الجديدة

السبت 17/يونيو/2023 - 01:12 م

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بخلاف 4 جامعات أهلية دولية وأصبح لدينا 16 جامعة أهلية على مستوى المحافظات، وتتمتع الجامعات الأهلية بوجود مسؤول عن العملية الأكاديمية فى التعليم.

وأضاف عاشور خلال كلمته في الحوار المفتوح مع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، أن جامعة الإسماعيلية الأهلية ليس للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل وحرصت على متابعة أسلوب التدريس بالجامعة خلال الزيارة، وشاهدنا البرامج المقدمة والبحث داخل الدراسة، بالإضافة إلى النشاط الرياضى والترفيهى وحرصت على زيارة ملاعب الجامعة.

وتابع وزير التعليم العالى، فى حديثه للطلاب عليكم المسؤولية وأنتم أول دفعة فى الجامعة الأهلية ونعمل على إعداد خريج قادر على أن يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن أسلوب التعليم بالجامعات الأهلية مختل الجامعات الأخرى، حيث يعتمد على أن يتعلم الطالب من خلال المشروعات البحثية.

وفى ختام الفعاليات، كرم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وتم منحه درع الجامعة.