وزير الدفاع الروسي يتفقد مستودعات تخزين الأسلحة تمهيدا لشحنها إلى مناطق العمليات

السبت 17/يونيو/2023 - 12:42 م

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، مستودعات تخزين الأسلحة في مقاطعة "أومسك"؛ تمهيدًا لشحنها إلى مناطق العمليات العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ـ في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن "شويجو زار مؤسسة المجمع الصناعي العسكري الروسي لإنتاج الدبابات وراجمات الصواريخ الثقيلة".

وأكدت إدارة مؤسسة المجمع الصناعي العسكري، زيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتقليل وقت تصنيعها، مشيرة إلى تعديل جميع العربات المدرعات لتلبية متطلبات الأمن، مشيرة إلى إجراء صيانة شاملة وإصلاح للمدرعات، بالإضافة إلى إعداد أكثر من 4 آلاف مدفع وتجهيزها لشحنها إلى مناطق العمليات العسكرية.

وفي أوكرانيا، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 25 آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة 75 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ314 قذيفة.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة ومقاتلة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية وإدارية.