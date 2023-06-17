الرئيس العراقي يعرب عن تقديره لدور الصحافة العراقية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار

السبت 17/يونيو/2023 - 12:36 م

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الصحافة العراقية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وتنوير الرأي العام وتبصيره بحقائق الأمور والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته.

جاء ذلك في كلمة الرئيس العراقي بمناسبة الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ154 والتي ألقاها نيابة عنه عدنان إبراهيم محمد.

شهد الحفل وفد إعلامي وصحفي مصري برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة ووفد من نقابة الصحفيين، فضلا عن مشاركة وفد من وزراء الإعلام والثقافة العرب وكبار الصحفيين من الأقطار العربية وأعضاء المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي سيبدأ أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة في بغداد.

وأكد الرئيس العراقي أن الصحفيين العراقيين لم يدخروا جهدا في الدفاع عن وطنهم حتى سقط منهم العديد من الشهداء خلال تصديهم للإرهاب ومواجهة كافة أشكال التمييز والتطرف والفكر المنحرف.

وأشار إلى أن الصحفيين العراقيين لم يألوا جهدا في العمل على تحقيق التعايش السلمي في المجتمع والمساهمة بدورهم المهني في إعلاء الديمقراطية.