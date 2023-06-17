أوكرانيا:الجيش الروسي يقصف 3 أحياء في خاركيف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون

السبت 17/يونيو/2023 - 12:32 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم السبت أن الجيش الروسي قصف 3 أحياء بالإقليم بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وذكر سينيهوبوف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي استهدف بلدات حدودية وخطوط المواجهة لثلاث مناطق في خاركيف؛ وهي كوبيانسك وخاركيف وتشوهيف.

وأضاف المسئول الأوكراني أن منزلًا خاصًا في قرية كوزاشا لوبان بمنطقة خاركيف تضرر من جراء القصف ومباني تجارية أخرى. وفي كوبيانسك، دمرت الهجمات الروسية منزلًا خاصًا ومرآبًا ومبنى سكنيًا من طابقين، مما أدى إلى اندلاع حريق. وفي قرية دفوريشنا التابعة لناحية كوبيانسك أصيب مواطن يبلغ من العمر 36 عاما نتيجة للقصف.

وأوضح سينيهوبوف أن أعمال إزالة الألغام جارية حاليا وأن دائرة الطوارئ الحكومية فحصت أكثر من 10 هكتارات من الأراضي وقامت بتحييد 128 مادة متفجرة.