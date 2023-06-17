تأجيل محاكمة المتهمة بقتل وتقطيع طفلها في الشرقية للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق اليوم السبت برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة الاثنين المقبل للمرافعة وسماع شهود الإثبات في القضية.

وكانت الجلسة بطلب من مكتب المحامى الأصيل ف القضية بإلغاء قرار الضبط والإحضار الصادر من نيابة فاقوس للمحامي الأصيل بسبب قيامه بعمل بث مباشر من مكان الواقعة لكي يتمكن من حضور الجلسات لكونه المحامي الأصيل في القضية ثم قام رئيس المحكمة بمناقشة المتهمة وسألها هل تم طلاقك رسمي؟ وهل حصلتي ع نفقة؟ فقالت إنها رفضت النفقة وتم طلاقها منذ عام برفعها دعوى طلاق.

وقالت المتهمة:" في شيخ قالي في حد عامل لك عمل وعملت كده عشان أفك العمل وبعد قتله طبخته بس ده مش باختياري أنا ".

فسألها القاضي: ما الذي حصل لكي لكي تذهبي للشيخ؟.

فقالت له كنت بحس بحاجة غريبة فروحت للشيخ.

وكانت النيابة العامة قد إحالت المتهمة هناء محمد حسن 37 سنة ربة منزل مقيمة بمركز فاقوس في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي وبدائرة مركز فاقوس قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وأن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.