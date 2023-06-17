٣٣٢ معاون بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

شهد المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣، أداء اليَمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٠٩ / ٢٠٢٣)، و٢٠١٨ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢١٠ / ٢٠٢٣).

واستهلت مراسم أداء اليَمين، بكلمة ألقاها المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لإصداره القرارين الجمهوريين رقمي (٢٠٩، ٢١٠) لسنة ٢٠٢٣، بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد، كما رحب فيها بالمستشار عمر مروان - وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

كما تفضل المستشار عمر مروان – وزير العدل، بإلقاء كلمةٍ رحب فيها بالمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاوني النيابة الإدارية الجدد القسم، خلف المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٧١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، والقرار الجمهوري رقم ٢١٠ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٦١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٨.

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