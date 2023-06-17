وزير العدل: لن ندخر جهدًا في دعم وصقل مهارات معاوني النيابة الإدارية الجدد

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٠٩ / ٢٠٢٣)، و٢٠١٨ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢١٠ / ٢٠٢٣).

وتفضل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإلقاء كلمةٍ رحب فيها بالمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاوني النيابة الإدارية الجُدد القسم، خلف المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٧١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، والقرار الجمهوري رقم ٢١٠ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٦١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٨.

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