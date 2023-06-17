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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

عبد الرحيم علي يعزي بابا الفاتيكان في وفاة الأب هنري بولاد

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي _ الأب هنري بولاد
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، اللاهوتي العالمي الأب هنري بولاد اليسوعي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يُناهز الـ93 عامًا بعد حياة مُشبعة مليئة بالعطاء والإسهام الفكري والروحي. 

وتقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بطاركة الكاثوليك في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وللاسرة ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

وولد الأب هنري بولاد اليسوعي في 28 أغسطس 1931، وشغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة، كما كان مؤسسًا لجمعية كاريتاس الكاثوليكية  في مصر وفلسطين وله خبرة واسعة في الرياضات الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة، وصدر له العديد من الكتب في اللاهوت والفكر والتصوّف المسيحيّ، نقل بعضها إلى اللغات الأوروبية.

الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي الأب هنري بولاد اليسوعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز بابا الفاتيكان