واشنطن بوست: وفد من الزعماء الأفارقة يبدأ مهمة سلام في روسيا من أجل إنهاء حرب أوكرانيا

السبت 17/يونيو/2023 - 11:48 ص

تناول مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مهمة السلام التي يقوم بها في الوقت الراهن عدد من زعماء الدول الأفريقية للتوصل لتسوية سلمية للحرب التي تشتعل جذوتها بين القوات الروسية والأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في أوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضي.

ويشير كاتب المقال الصحفي أندرو يونج في هذا السياق إلى الجولة التي يقوم بها زعماء كل من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجزر القمر فضلا عن رئيس الوزراء المصري في كل من أوكرانيا وروسيا لبحث سبل التسوية السلمية للحرب بين الطرفين.

و يشير المقال إلى أن الزعماء الأفارقة سوف يتوجهون من أوكرانيا إلى روسيا في وقت لاحق اليوم السبت من أجل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوصل إلى حل سلمي للصراع مع الجانب الأوكراني.

ويوضح المقال أن الوفد الأفريقي التقي خلال زيارته لأوكرانيا بالرئيس فلودومير زيلينسكي أمس الجمعة للتعببير عن قلقهم بشأن استمرار المواجهات المسلحة بين الطرفين ولاسيما في ظل اعتماد قارة أفريقيا على واردات الغذاء الأوكرانية والروسية لتلبية احتياجاتها من الحبوب ولاسيما القمح.

ويشير المقال إلى أنه من المتوقع، طبقا لما أعلنه الكرملين، أن يصل الزعماء الأفارقة إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية اليوم حيث من المقرر أن يلتقي بهم الرئيس بوتين لعقد مباحثات حول فرص تحقيق السلام بين الجانبين الروسي والأوكراني.

ويلقي المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التي يقول فيها أن مهمة السلام الحالية التي يقوم بها وفد الزعماء الأفارقة تكتسب أهمية خاصة ولاسيما بعد أن قامت القوات الروسية بقصف العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ أثناء زيارة الوفد لأوكرانيا وهو ما يدفع الوفد الأفريقي إلى المطالبة بوقف التصعيد.

ويضيف المقال أن الرئيس الأوكراني أخبر الوفد الأفريقي عن موقف بلاده في هذا الصدد مؤكدا أن أي مفاوضات للسلام مع الجانب الروسي لن تبدأ قبل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

ويتناول المقال في سياق متصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية حيث يشير إلى تصريحات أمين حلف حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج التي يقول فيها أنه لأول مرة منذ الحرب الباردة يسعى الحلف إلى تطوير خططه الدفاعية وتعزيزها بعد نشوب الحرب في أوكرانيا. ويضيف أمين عام الناتو في ختام اجتماعات وزراء دفاع الحلف على مدار يومين في بروكسل أن الناتو سوف يقوم بتخصيص ما يقرب من 300،000 جنديا مزودين بعتاد عسكري كبير في حالة التأهب القصوى.

ويشير المقال في الختام إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة سوف تقدم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب في أوكرانيا تصل قيمتها إلى 205 مليون دولار لتوفير الغذاء ومياه الشرب والاحتياجات الأساسية الأخرى.