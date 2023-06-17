بلينكن: ندعم جهود سول لتطوير علاقات تعاونية ناضجة مع بكين

السبت 17/يونيو/2023 - 11:46 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم / السبت / دعمه لجهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقات تعاونية صحية وناضجة مع الصين على أساس الاحترام المتبادل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقات كوريا الجنوبية وأمريكا على التوالي مع الصين.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي "الاستفزازات المتكررة الكورية الشمالية"، واتفقا على ضرورة الاستمرار في حث الصين على الاضطلاع بدور بناء في مجلس الأمن الدولي بشأن نزع الأسلحة النووية.

بدوره، أعرب بارك عن دعمه لجهود أمريكا لإدارة علاقاتها مع الصين بشكل مسؤول في ظل ظروف صعبة