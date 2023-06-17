عمان تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثية بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصدر حكومي يمني قوله إن "جولة مشاورات جديدة بدأت أعمالها الجمعة في عمان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين"، مؤكدا أن "المشاورات تعقد برعاية من الأمم المتحدة وستبحث الكشف عن مصير جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد الحكومي يضم 5 ممثلين ومثلهم من الحوثيين".

وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى العميد يحيى محمد كزمان، قال عبر "تويتر" إن "جولة المشاورات التي تنعقد بتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقىٰ من المعتقلين والمخفيين قسريا لدى مليشيات الحوثي".