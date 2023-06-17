أحكي لكم.. مش مكتوبة لك يا حاج عادل

السبت 17/يونيو/2023 - 11:44 ص

في حياة كل منا مواقف لا تنسى، واختبارات لا تحصى.. وفرص لا تتكرر، نراها ضائعة لكننا ندرك فيما بعد أنها لم تكن أصلا من نصيبك وإنما كانت بمثابة عابر سبيل أمامك فلو كانت لك ما ضاعت منك.. حلو.

حلو وجميل كمان وكلام زي العسل.. لكن لما الموضوع يتكرر يتكرر ويفضل يتكرر وحضرتك بتكتفي بعد هذه الفرص الفائتة يبقى أكيد يا إما إنت، أو أنا طبعا، مش وش فلوس، وهذا الفهم الضيق للأشياء، أو أني أصبر واحتسب واحمد الله أنها لم تكن لي.. فالله أعلم كانت هتاخد إيه في وشها لو كانت جات.

وحتى لا أطيل على قرائنا الأعزاء وأضيع وقتهم في البكاء معي على "اللبن المدلوق" سأكتفي بسرد واقعتين فقط رغم وجود عشرات غيرها والله العظيم زي ما باقول لكم كده..

الأولـــــــــى:

منذ أكثر من 30 عامًا كنت أعمل بصحيفة حزبية عزيزة إلى قلبي وبعد تعييني ودخولي النقابة.. تعرضت لـ"زمبة متينة" تعرضت على إثرها لمشكلة في نقابة الصحفيين.. وبعد فترة قررت أروح أقدم شكوى مكتوبة بدموع الحزن على أن أتركها في شئون المجلس أو حتى مكتب النقيب.. فإذا بي يا محترمين وبينما أنا أنتظر المصعد، أشاهد رجالات أقوياء قادمين ووسطهم النقيب الراحل الأستاذ إبراهيم نافع، ألف رحمة ونور تتنزل عليه.

وهنا تراجعت خطوات لأفسح له المجال لركوب المصعد دون أن أزاحمه خصوصًا أنني قلت بيدي لا بيد الحراس.. فإذا بنافع، الله يرحمه، يقدمني ويصر على ركوبي الأسانسير قبله.. وبإحراج كبير قبلت دعوة الرجل المحترم.. بل تجرأت وقلت له أن لدي مظلمة وحكيت لها ملخصها وطلبت منه أن أترك له الشكوى المكتوبة مع أحد حراسه وأن يعدني بحلها.. فتخيلوا ماذا قال لي بصوته المشهور:

"انتظرني ما تمشيش هاخلص اجتماع المجلس وأقعد معاك.. فطبعا أنا بعبطي وهبلي تذمرت في نفسي، هو يعني عايز يلطعني وخلاص ما يستلم الشكوى ويشوف هايعمل إيه ولا لازم الروتين ده.. المهم فضلت منتظر ساعة والتانية ولم ينته الاجتماع بعد.. فتخيلوا ماذا كان مني.

أرسلت له الرجل السبعيني أنذاك عم صيام، الله يرحمه، علشان يستعجله ويفكره ان في بني آدم منتظره.. فيرد "نافع": أنا قلت له ينتظرني خليه ما يمشيش.. وعدت ساعة ولسة الاجتماع ما خلصش.. قوم إيه يا محترمين، افتكرت إني عندي تجهيز العدد للطباعة في "وحدة الجمع التصويري" لأننا هنطبع بكره الصبح.. وفجأة رحت قايم متنفرذ، أيوة الله متنفرذ، ورحت علشان أخلص الصفحات أحسن الجورنال، اللي بيني وبينه مشكلة أصلًا، يتعطل.. وفرقعت المعاد مع سيادة النقيب.

وعلشان ماطولش عليكم، قولوا طول، رحت وانا لسة "متنفرذ" حاكي لأصحابي العالمين ببواطن الأمور بما حدث.. فطبعا لم يكن منهم إلا رد واحد جماعي: "جاتك ستين الف خيبة" بقى ابراهيم نافع يقول لك استناني وانت اللي تخلع.. يابني ده ماكانش هايبص في شكوتك ولا يسمع منك كان هايقول لك "بخرة الصمح"، بصوت بوحة، تكون على مكتبي أشغلك في جنة الصحافة في الأرض أنذاك.. فما كان مني إلا ورددت عليهم بكل إباء وشمم: بجد.. طيب ماهو اللي اتأخر عليا وعمومًا الخيرة فيما اختاره الله.

الثــــــــانية:

قبل نحو 10 سنين.. كنت "خالي شغل" وتقريبًا نفدت أخر جنيهات معي بعد تركي العمل بأحد المواقع الإليكترونية.. فقام صديق وأخ غالي و"عزيز" بتوفير فرصة للعمل بدلًا منه في مكتب إحدى وكالات الأنباء العالمية بالقاهرة لأنه جاءه عقد عمل خارج مصر.. وفي الموعد المدد للمقابلة الشخصية وبعد اجتيازها بسلام، كان اللقاء الحاسم مع مسئولة الـ"اتش آر" بالوكالة والتي أمعنت النظر في الـ"سي في" الذي قدمته إلا أنها قالت وهي تعتذر:

بصراحة السيرة الذاتية اللي انت مقدمها تستحق أكثر لكن علشان تبقى عارف الأجر اللي هتحصل عليه هو 1200.... فقط، وهنا أبديت تململًا وامتعاضًا: طيب إزاي ده انا آخر مرتب كنت باحصل عليه تقريبا 3 أضعاف هذا المبلغ.. فأعادت الموظفة النبيلة الاعتذار شارحة أن المتبع في الوكالة أن من يحل محل زميل يعين بنفس راتبه وكررت نطق المبلغ: هو كان بيقبض 1200 دولار.. وهنا كاد قلبي يتوقف عن النبض.. وقلت في نفسي: إيه ده يعني انتي كنت تقصدي 1200 دولار زي ماسمعتها طشاش أول مرة وكدبت وداني؟

المهم حبست أنفاسي وحاولت التماسك وعدم السقوط مغشيًا علي.. وتظاهرت بالقبول بهذا المبلغ "البسيط" لأجل أدبها وحتى "لا اكسر بخاطر البنت الغلبانة" فقط.. فم اكان منها إلا أن بادرتني بأنه على كل حال يتم مراجعة الاتفاقات المالية كل 6 شهور، ولو مازادتش ما بتقلش، فاستمريت بهز رأسي على طريقة "ماشي".

وطبعا مش قادر أوصف لكم حالة "الزقططة" التي تفوق حال العندليب وهو بيغني "يا اصحابي يا أهلي يا جيراني أنا عايز أخدكم في أحضاني".. لكن وسط كل هذا كان بداخلي يقين أن هذا الموضوع "فاكسان" بالنسبة لي.. معقول "أنا كوتوموتو" أقبض 1200 دولار في الشهر.. لدرجة أني لم أصارح أحد بهذا "الراتب الافتراضي" والله ليس من باب "داري على فرختك تبيض" وانما من باب: "المتعوس بيفضل متعوس ول علقوا هو نفسه في الفانوس".

وما هي أيام معدودات يا مؤمنين إلا ويطلع لي شخص "إلهي ينور بيته".. كان لا يطيق أن يسمع لي صوتًا ليس لرداءة صوتي بل لأن كل من كان في صالة الديسك بالوكالة ممن عملوا معي في الموقع الذي غادرته، فكانوا يتعاملون معي بأدب "أولاد الناس" ويحفظون لي ذكريات جميلة.. فكان كلما رأى ذلك يجهر باستياءه من "الروح الطيبة" هذه في جو العمل الذي لا يرضيه إلا أن يكون مشحونًا بالتكشيرات والضغائن.. وكيف يتعاملون معي بأستاذية وأنا بالنسبة له "مستجد".

المهم تدور الأيام القليلة ونكون أمام تغطية صحفية ساخنة، فيطلب هذا الشخص، اللي المفروض يكون خلقه "حسن"، عمل بانر بعنوان "يودي في ستين داهية" مهنيًا وأمنيًا وكل حاجة.. قوم إيه أتسحب أنا من لساني وأعلن اعتراضي على هذا العنوان من باب أنه مبالغ فيه أوي وهايسبب مشاكل في وقت حساس.. فيروح رئيس التحرير الله يفك سجنه ويطلعه من السجن "غانم" يعجبه رأيي ويتحيز له ويحاول إجبار هذا الشخص، الذي غالبًا توجد نسخة منه في كل مكان صحفي بالتحديد، على تغيير عنوان البانر.. فيبدي هذا الشخص تمسكه برأيه وتحمله المسئولية.. وبالفعل حدث ما كنت أحذر منه ووقعت مشكلة صعبة بسبب هذا العنوان.

وهنا قرأ هذا الشخص فاتحتي وأضمر في نفسه ضرورة التخلص مني وبأقصى سرعة.. وما هي إلا ساعات معدودات إلا ووجدته يقول لي وهو منفتح السريرة ووجهه يمتلئ بالسعادة: معلش يا أستاذ.. المركب بتغرق واحنا مضطرين نخفف الأحمال، وطبعا أول حمل كان يجتهد للتخلص منه هو أنا "المستجد".. وهنا تحقق إحساسي الذي كان يرقى إلى اليقين بأنني ليس مكتوبًا لي أن أقبض بالدولارات.

لكن على أية حال.. فإن فضل الله قد أتاني رغم ما فاتني فظللني بستره ونعمه وحفظه، فالرزق لم يكن أبدًا في كثرة المال، بل في البركة التي يكفيك بها الله عز وجل شر السؤال.. أغناكم الله من فضله ورزقكم وإيانا نعمة الرضا والحمد.

** بكل تأكيد من الجائز أن يكون لدى كل منكم أكثر بكثير من هذه المصادفات.. لكن اقبلوها مني على سبيل "الفضفضة"