الإمبراطور الياباني وقرينته يغادران إلى إندونيسيا في أول زيارة ودية لهما

السبت 17/يونيو/2023 - 11:44 ص

غادر الإمبراطور الياباني ناروهيتو ووزوجته الإمبراطورة "ماساكو" العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية إلى إندونيسيا تستغرق 7 أيام، وهي زيارتهما الودية الأولى خارج البلاد منذ اعتلاء الإمبراطور العرش في عام 2019.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإمبراطور والإمبراطورة غادرا صباح اليوم السبت من مطار هانيدا الدولي بطوكيو على متن طائرة حكومية، بعد أن ودعهما ولي العهد الأمير أكيشينو وقرينته ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والقائم بأعمال السفارة الإندونيسية في طوكيو.

ومن المتوقع أن يصل الإمبراطور الياباني وقرينته إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي لليابان)، وسيجتمعان بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته وسيقومان باستضافتهما في مأدبة غذاء بعد غد الاثنين.

ومن المخطط أن يضع الإمبراطور والإمبراطورة يوم الثلاثاء القادم إكليلا من الزهور على مقبرة أبطال كاليباتا المخصصة للأبطال القوميين الذين حاربوا من أجل استقلال إندونيسيا، وتضم المقبرة أيضا جثامين عسكريين يابانيين شاركوا إلى جانب الإندونيسيين فى حرب الاستقلال.