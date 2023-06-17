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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوحيد أسعار الكافتيريات والشماسي على الشاطئ خلال العيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم السبت، مع رئيس مدينة بورفؤاد ورؤساء أحياء، وإدارة المصايف والشواطئ وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع الأحياء، بالقيام برفع كفاءة شواطئ بورسعيد، وتنفيذ حملات يومية للنظافة، فضلا عن توحيد أسعار الشماسي والكافتيريات و تخصيص عامل نظافة لكل كافتيريا، للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطئ بورسعيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال التجميل والنظافة.

كما شدد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد، وإزالة كل أنواع الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري. 

بورسعيد العيد عيد الأضحى شاطئ الشماسي