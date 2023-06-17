محافظ بورسعيد يوجه بتوحيد أسعار الكافتيريات والشماسي على الشاطئ خلال العيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم السبت، مع رئيس مدينة بورفؤاد ورؤساء أحياء، وإدارة المصايف والشواطئ وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع الأحياء، بالقيام برفع كفاءة شواطئ بورسعيد، وتنفيذ حملات يومية للنظافة، فضلا عن توحيد أسعار الشماسي والكافتيريات و تخصيص عامل نظافة لكل كافتيريا، للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطئ بورسعيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال التجميل والنظافة.

كما شدد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد، وإزالة كل أنواع الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.