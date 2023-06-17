ضبط 5 أشخاص بتهمة سرقة بلاعات الصرف الصحي والهواتف والشقق السكنية بالقاهرة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة بلاعات الصرف الصحي والهواتف المحمولة والشقق السكنية بمناطق القطامية والموسكى والتجمع الخامس

سرقة الصرف الصحى

تعود البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص وذلك حال شروعهم فى سرقة غطاء بالوعة صرف صحى بدائرة قسم شرطة القطامية ، وتم بإرشادهم ضبط ( 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم) و بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى ، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل.

لص الهواتف

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته ( ٢٣ هاتف محمول مختلفة الأنواع ومجهولين المصـــــدر - شاكوش حديدى) وبمناقشته عن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة.

سرقة شقة سكنية

ونجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب " التسلق "وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى عملات "أجنبية - محلية" - ٤ ساعات يد - جهاز "لاب توب" - ٢ هاتف محمول - جواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه - 2 دفتر شيكات خاصين بالمجنى عليه) وأقر بأن تلك المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة وأنه قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وشراء هاتف محمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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