اليوم.. ختام العرض المسرحي "بنت القمر" لفرقة مغاغة المسرحية بالمنيا

تختتم اليوم السبت فرقة قصر ثقافة مغاغة تقديم العرض المسرحي "بنت القمر"، على مسرح القصر، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يحكي العرض عن فتاة تصاب بمرض جلدي مفاجئ وتبدأ رحلة مع العالم لتقبل شكلها الجديد، حيث يرفضها الجميع ويبدأ المجتمع في إحداث تغيير بداخلها.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، وإكرامي اسماعيل بإدارة المسرح. وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا.

العرض تأليف محمد السوري، سينوغرافيا وإخراج مهند المهدي، ويقدم ضمن عروض المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي بفرع ثقافة المنيا، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.