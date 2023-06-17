وزير التعليم العالي يزور جامعة قناة السويس

استضافت جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة باستضافة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى جلسته المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 17 يونيو بقاعة مجلس الجامعة.

● اليوم الأول للزيارة السبت الموافق 17 يونيو 2023:

يبدأ برنامج الزيارة بالتوجه إلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بشرق القناة فى تمام الساعة ال 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، حيث تنطلق الحافلات من داخل جامعة قناة السويس.

نبذة عن مشروع إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية :

• إستغرقت مدة تنفيذ هذا المشروع العملاق 12 شهر، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

• الجامعة على مساحة 29.01 فدان وتتكون من 10 مباني - مبنى إدارة الجامعة ويتكون من ( أرضي+ 2 طابق متكرر) على مسطح 2800م2 ، مبنى أكاديمي علوم إنسانية، ويتكون من (أرضي + 3طابق متكرر) على مسطح 2200 م2 ، 2 مبنى أكاديمي علوم هندسية، ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) على مسطح 2200 م2 ، مبنى المعامل ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) مساحة الأرضي 2200 م2 ،

3 مبنى أكاديمي علوم طبية ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) ، مساحة الطابق الأرضي 2200م2، و2 مبنى ورش، ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) مساحة الأرضي 600 م2 .

• يُعقد بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مؤتمر صحفي لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

• فى تمام الساعة ال 12:30 ظهرا تبدأ فاعليات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بقاعة مجلس جامعة قناة السويس بالمبنى الرئاسي لإدارة الجامعة .

• الساعة 6 مساءاً حفل أوركسترا الحلم ترحيباً بمعالي الوزير ورؤساء الجامعات .

● اليوم الثانى للزيارة الأحد الموافق 18 يونيو2023 :

• يتفقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة المشروعات التي يتم إنشاؤها بجامعة قناة السويس

• الساعة ال10 صباحاً وضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة الطالبات يضم المبنى 5 طوابق (أرضي +

4 متكرر) بمسطح 1500م2 للطابق الواحد ، الطابق الأرضي يتكون من غرف إدارية وعيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد وخدمات ، أما الطابق المتكرر يتكون من عدد (30) غرفة لسكن الطالبات، وعدد (2) قاعة مذاكرة ومرافق .

• الساعة 30: 10 وضع حجر الأساس وتفقد مستشفى طب الأطفال بمقرها خلف المستشفى التخصصي المبنى مكون من ثلاثة طوابق ( أرضي وطابقين ) ، الطابق الأرضي : يضم 6 عيادات خارجية عامة وتخصصي، وغرفة لتصنيف الحالات، وقسم لطوارئ الأطفال وحديثي الولادة ،الطابق الأول : يشمل وحدة الحضانات بسعة 16 حضانة، و 8 غرف بسعة 16 سرير ، الطابق الثاني: يشمل 8 غرف بسعة 16 سرير، ووحدة للعناية المركزة بسعة 16 سرير عناية ، بدأ العمل بالمشروع 10 يناير 2023 ويستمر حتى 9 يناير 2025.

• الساعة ال 11 صباحاً تفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي.. تم إنشاء المبنى على مساحة 2230 متر مربع، مكون من بدروم وأرضي وعدد 2 طابق علوي، يشمل جميع العيادات التخصصية 74 عيادة تخصصية، وعدد

7 قاعات درس بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى.

يليه تفقد مركز طب الأسرة الرئيس المكون من 15 عيادة خارجية، ومعامل تحاليل طبية، ووحدة أشعة وصيدلية، وتشمل العيادات ( 6 عيادات لطب الأسرة ، 2 عيادة طب الأسنان ، 3 عيادات لطب النساء والتوليد ، 2 عيادة للتطعيمات والطفل السليم ، 1 عيادة باطنة، 1عيادة أطفال ).

ويتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي حيث تم التنفيذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى تم البدء فيها من 21 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11مايو 2023 )... وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي (كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات) بسعة 206 سرير فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

• وفي تمام الساعة 45: 11 يتوجه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس،والذي يتكون من 5 طوابق ( أرضى + 4 متكرر) ، مساحة الطابق الواحد1800 م 2، ويضم صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2، بسعة 650 طالب وطالبة، وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، ومكاتب إدارية، و 8 غرف لكل طابق وواجهات المبنى من الحوائط الستارية ( كيرتن وول ) وكلادنج .

• الساعة 12 ظهراً تفقد مشروع مصنع الأدوية بكلية الصيدلة ،المبنى عبارة عن ثلاثة فواصل إنشائية (أرضي+أول+ثاني) بمسطح 3000 م2 ويحتوي على صيدلية تعليمية- مكاتب إدارية -فصول دراسية – عدد (2) مدرج سعة كل مدرج 250 طالب، بالإضافة إلى مصنع للأدوية يحتوي على خطوط إنتاج تعليمية.

•• الساعة 15: 12 وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد المبنى الهيكلي مكون من طابقين ( أرضي - أول ) بإجمالي 7000 متر مسطح للطابق الواحد ، الطابق الأرضي يتكون من 39 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وعدد 5 قاعات دراسية ومحاضرات و مدرج سعة 500 طالب، وعدد 4 مدرج سعة 200 طالب لكل مدرج، بالإضافة إلى ممرات وخدمات أما الطابق الأول يتكون من 43 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و13 قاعة دراسية ومحاضرات و مدرج سعة 500 طالب بالإضافة إلى ممرات وخدمات .

• الساعة 30: 12 ظهراً ..استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الVIP بحضور رؤساء الجامعات أعضاء تحالف جامعات إقليم القناة وسيناء، ثم البدء في فاعليات توقيع بروتوكول تحالف جامعات إقليم القناة وسيناء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية.