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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكثف المفاوضات مع نجم المصري لضمه بالميركاتو الصيفي

إلياس الجلاصي نجم
إلياس الجلاصي نجم المصري
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تواصلت إدارة الزمالك، ومدرب من فريق الكرة بالنادي في الساعات القليلة الماضية، مع إلياس الجلاصي نجم المصري البورسعيدي وذلك لمعرفة قراره في اللعب للزمالك بداية من الموسم المقبل . 

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب التونسي إلياس الجلاصي بعد تألقه مع فريق المصري البورسعيدي منذ انضمامه .

وكان الجلاصي قد صرح منذ ساعات قليلة أنه يفضل الانتقال للزمالك عن الأهلي، لان فرصته في اللعب أساسيا في الزمالك أكبر من الأهلي الذى يضم أكثر من لاعب في وسط الملعب .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

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