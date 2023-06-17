9 مرشحين يتنافسون على 8 مقاعد فى انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية..صور

انطلقت فى الثامنه من صباح اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، حيث يتنافس عدد 9 مرشحين على عدد 8 مقاعد، وذلك فى 8 لجان داخل المحافظة.

فيما تشهد اللجان إقبالا كثيفا من قبل التجار الذين لهم حق التصويت منذ الصباح الباكر وسط إجراءات أمنية مشددة فى اللجان الثمانية المخصصه لعمليات التصويت بنطاق المحافظة

فيما يخوض الانتخابات 9 مرشحين وهم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالى وأمين حزب حماة الوطن بالدقهلية وهو مهندس مدنى ويعمل فى مجال الإستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والإستثمار العقارى وتجارة المعدات الثقيلة)، والمحاسب السيد حمد التهامى سكرتير الغرفة الحالى.

ويعمل فى مجال الإستثمارات العقارية وتصنيع وتجارة مواد البناء، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة الحالى ويعمل بمجال الإستيراد والتصدير، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة الحالى ورئيس شعبة المواد البترولية ويعمل بمجال مستودعات البوتاجاز والتجارة، والدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة الحالى ويعمل بمجالات تجارة الحلوى والإستيراد والتصدير وحسن الحنفى الناغى.

ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والخدمات التكنولوجية، وعقيل محمد ابراهيم وشهرته أشرف محسن قومسيونجى خضر وفاكهة، ومحمد السيد جاد صاحب مقهى ومزادات عامة وتصدير وإبراهيم رفعت حسيب ويعمل بمجال إنتاج وتصنيع الخبز البلدى والشامى.

فيما تستمر الإنتخابات حتى الساعة الخامسة عصرًا تحت إشراف قضائى كامل فى عدد 8 لجان الأولى رئيسية ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة.

أما باقى اللجان فرعية وهى لجنة رقم ٢ ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة ولجنة رقم ٣ ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة ولجنة رقم ٤ ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا ولجنة رقم ٥ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر.

وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر ولجنة رقم ٦ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس وبنى عبيد وشربين ولجنة رقم ٧ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى وميت سلسيل ولجنة رقم ٨ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد استبعدت ثلاث مرشحين وهم النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق الغرفه الحالى والنائب وليد فرعون والنائب احمد الحديدى أعضاء مجلس النواب.

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