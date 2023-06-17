طلب إحاطة بشأن غلق فندق شبرد لأكثر من 10 سنوات

تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد عيسى وزير السياحة والاثار ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام حول الاهمال والتسيب الذى وصل اليه فندق شبرد مشيراً الى أن هناك شبهة فساد فى هذا الملف خاصة أنه منذ أكثر من 10 سنوات ونسمع عن اعادة تأهيل واعادة تشغيل فندق شبرد ولكن لم يتم ذلك الامر.

وتساءل المهندس أمين مسعود عن الاسباب الحقيقية التى وراء تردى فندق شبرد مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا الفندق لتشجيع السياحة خاصة أن يحتل موقعاً متفرداً فى قلب القاهرة وعلى النيل مباشرة مؤكداً أن فندق شبرد كان له اهميته الكبرى فى زيادة دخل مصر والخزانة المصرية من العملة الصعبة

وطالب المهندس أمين مسعود من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ادراج طلب الاحاطة فى الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء القادم واستدعاء وزيرى السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام للرد عليه واظهار جميع الحقائق أمام الرأى العام والرد على اتهامه بوجود شبهة فساد فى ملف فندق شبرد متسائلاً : ما هى الاسباب الحقيقية التى وراء عدم انجاز عمليات ترميم واعادة تشغيل الفندق على مدى السنوات الماضية " وهل الحكومة تتابع ما يتم من عمليات ترميم داخل الفندق ؟ ولماذا تقف صامتة ولا تتحرك لسرعة الانتهاء من عمليات الترميم ؟