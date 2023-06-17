ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن غلق فندق شبرد لأكثر من 10 سنوات

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد عيسى وزير السياحة والاثار ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام حول الاهمال والتسيب الذى وصل اليه فندق شبرد مشيراً الى أن هناك شبهة فساد فى هذا الملف خاصة أنه منذ أكثر من 10 سنوات ونسمع عن اعادة تأهيل واعادة تشغيل فندق شبرد ولكن لم يتم ذلك الامر.
وتساءل المهندس أمين مسعود عن الاسباب الحقيقية التى وراء تردى فندق شبرد مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا الفندق لتشجيع السياحة خاصة أن يحتل موقعاً متفرداً فى قلب القاهرة وعلى النيل مباشرة مؤكداً أن فندق شبرد كان له اهميته الكبرى فى زيادة دخل مصر والخزانة المصرية من العملة الصعبة
وطالب المهندس أمين مسعود من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ادراج طلب الاحاطة فى الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء القادم واستدعاء وزيرى السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام للرد عليه واظهار جميع الحقائق أمام الرأى العام والرد على اتهامه بوجود شبهة فساد فى ملف فندق شبرد متسائلاً : ما هى الاسباب الحقيقية التى وراء عدم انجاز عمليات ترميم واعادة تشغيل الفندق على مدى السنوات الماضية " وهل الحكومة تتابع ما يتم من عمليات ترميم داخل الفندق ؟ ولماذا تقف صامتة ولا تتحرك لسرعة الانتهاء من عمليات الترميم ؟

النائب أمين مسعود طلب احاطة فندق شبرد