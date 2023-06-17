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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تشارك في مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

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ترأس السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السابع «لدعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس الأوروبي في مدينة بروكسل. 

وخلال الاجتماع، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي على أهمية التوصل لحل سياسي في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وعلى أهمية أن تكون المساعدات الموجهة للسوريين فعالة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية عدم تجاهل احتياجات دول الجوار التي تحتضن اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا. 

كما قدم جوزيب بوريل شكره وامتنانه لدول المنطقة التي تواصل استضافة اللاجئين السوريين، معلنا عن تخصيص الاتحاد الأوروبي ١.٥ مليار يورو لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة.

وبلغ إجمالي تعهدات الدول، لمساعدة السوريين داخل البلاد واللاجئين في الدول المجاورة 5.6 مليار يورو.

السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي البحرين جوزيب بوريل دعم مستقبل سوريا والمنطقة