اليوم .. ختام العرض المسرحي "مدينة الثلج" للأطفال بثقافة البحيرة

تختتم فرقة قصر ثقافة الطفل بدمنهور العرض المسرحي "مدينة الثلج" على مسرح الثقافة بالبحيرة، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور الأحداث حول بنت تدعى "هدية" تجلس في ليلة رأس السنة حزينة نظرا لأنها علمت بمرضها وأنها ستموت، ثم تقابل شخصية "بابا نويل" ويأخذها في رحلة مذهلة إلي مدينة الثلج التي تحتوي على بعض الألعاب التي يقدمها بابا نويل للأطفال في رأس السنة، ولكن يقرر بابا نويل أن يغير الأحداث ويقدم هذه المرة الألعاب "هدية"، و هنا تتعرف على لعبة تدعى "لذيذ"، وذلك في إطار كوميدي مصاحب بتقديم بعض النصائح التعليمية للأطفال، مثل نبذ التنمر والتشجيع على الاجتهاد وحب الغير والاهتمام بمشاعر الآخرين.

العرض تأليف محمود جمال الحديني، إخراج أحمد أسامة، ديكور وملابس آلاء محمد، أشعار سامح رخا، ألحان عاصم علاء، توزيع موسيقي زهير إسماعيل، كيروجراف أيمن عبد اللا، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد علاء علي، مكياج وتنفيذ ملابس علا علاء.

عرض "مدينة الثلج" يقدم ضمن مسرح الطفل بفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش. ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.