الجارديان: أوكرانيا تكثف هجومها ضد القوات الروسية على الجبهة الجنوبية نحو مدينة ماريوبول

السبت 17/يونيو/2023 - 10:26 ص

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التطورات المتلاحقة للحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في ظل قيام الجانب الأوكراني بهجوم مضاد من أجل استرداد الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة هناك في أواخر فبراير من العام الماضي.

ويشير كاتب المقال الصحفي دانيال بوفي إلى تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ميلر التي يقول فيها أن القوات الأوكرانية بدأت في الوقت الراهن في تكثيف هجماتها على القطاع الجنوبي على خطوط المواجهة نحو مدينة ماريوبول.

وتضيف ميلر، كما يشير المقال، أن القتال الشرس لم يعد في الوقت الحالي حول مدينة باخموت شرق إقليم دونيتسك كما كان في الفترة الماضية ولكنه أصبح الآن يتركز على القطاع الجنوبي من جبهة القتال.

وتشير نائبة وزير الدفاع الأوكرانية في الوقت نفسه إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة عنيفة من جانب القوات الروسية التي تسعى بكل السبل لإيقاف تقدم القوات الأوكرانية.

وتضيف نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أنه حتى الآن لا يمكن حصر أعداد الضحايا من الجانبين إلا أنها أكدت أن القوات الأوكرانية لم تتكبد خسائر كبيرة، موضحة أنه من الطبيعي وقوع خسائر في أي معركة.

ويسلط المقال الضوء في هذا الصدد على تصريحات رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينسكي التي يؤكد فيها على أهمية استمرار التقدم لاختراق صفوف القوات الروسية مشيرا إلى أن كل خطوة تخطوها القوات الأوكرانية لتحقيق هذا الهدف لها أهمية قصوى.

وفي الوقت نفسه، كما يشير المقال، فقد قامت القوات الروسية أمس الجمعة بقصف العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ الباليستية خلال زيارة عدد من زعماء الدول الأفريقية لأوكرانيا من أجل التوصل لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه الزعماء الأفارقة لاحقا إلى موسكو في مهمة سلام بين الجانبين.

ويتناول المقال في إطار تلك التطورات، الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا من أجل تمكينها من تحقيق النصر على القوات الروسية مشيرا إلى أن بريطانيا قامت بتقديم 14 دبابة حديثة من طراز تشالنجر لأوكرانيا فضلا عما قدمته كل من ألمانيا والولايات المتحدة من دبابات ليوبارد والعربات المدرعة من طراز برادلي وهو العتاد العسكري الذي تستخدمه القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد قبل أسبوعين.

ويضيف المقال في الختام أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس أعلن كذلك في ختام اجتماعات لوزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في بروكسل أمس الجمعة أن بلاده سوف تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تشمل 64 صاروخا من طراز باتريوت لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على صد الهجمات الجوية الروسية.