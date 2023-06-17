فتح لجان انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية بإجمالي 16 مرشحا للدورة 2023/2027

توافد عشرات التجار الناخبين على صناديق الاقتراع لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، صباح اليوم للدورة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٧، بإجمالي ١٦ مرشح، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

وكان قد أغلق السجل التجاري بالإسماعيلية ظهر الأربعاء الموافق ١٩ ابريل، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية،



وكانت قد استعدت الغرفة التجارية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك بلجنتي أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة، المقرر اجراؤها فى السابع عشر من يونيو القادم، حيث عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم باللجنة الرئيسية ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥



جدير بالذكر أن هناك قائمتينن من المرشحين تضم قائمة "المستقبل " جلال الطاهر، وائل عبد العزيز "وائل اديداس" ، سعيد شعيب، علي محمد عبدالعال، حاتم ابراهيم، أحمد سامي، وصابرهمام.

كما تضم قائمة الشهبندر كلا من، ابراهيم السيد الشهير بإبرهيم خميرة، محمد احمد عباس ( محمد العقاد )، محمود شحاته (موندين)، محمود مرزوق، محمد شوقي بكري ( ابو القاسم ).

فيما أعلن كلا من سليمان الحوت، حسام الدين حسين، عبد الرؤوف العدوي، عن ترشيحهم مستقلين، فيما اعتذر محمود ابراهيم السيد الشهير بمحمود خميرة عن خوض الانتخابات لهذه الدورة ليصبح عدد المرشحين ١٦ سيتم تصعيد ٧ منهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية.