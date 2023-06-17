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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب جوز حمام .. مقتل طالب إعدادي طعنا بمطواه على يد صديقه بالدقهلية

الطالب المقتول
الطالب المقتول
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لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه طعنا بمطواه على يد صديقه بسبب خلاف بينهم على جوز حمام لمدينة ميت سلسيل فى محافظة الدقهلية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بمصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي طعنا بمطواه على يد صديقه لخلاف بينهم.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل لمكان البلاغ والفحص تبين مصرع أحمد محمد إبراهيم المتولي 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي و مقيم بميت سلسيل وذلك عقب مشاجرة مع صديقه لخلاف بينهم على جوز حمام مما أدى إلى قيام المتهم بطعنه بمطواه والتى أودت بحياته في الحال.

فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم و جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان .

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