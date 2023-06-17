الفلبين ترصد حدوث زلزالين وانبعاثات ببركان "مايون"

السبت 17/يونيو/2023 - 10:18 ص

أعلن معهد علوم البراكين والزلازل في الفلبين اليوم /السبت/ تسجيل زلزالين بركانيين وحوادث سقوط صخور ببركان "مايون" المضطرب منذ أيام.

وذكرت شبكة " إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 280 حادث سقوط صخور منبعثة من البركان، بالإضافة إلى تسع حوادث انبعاث غيوم بركانية وانبعاث 978 طنا من ثنائي أكسيد الكبريت.

وتابعت الشبكة أن مستوى التحذير من ثوران البركان يظل عند المستوى الثالث وهو ما يعني أن حدوث ثوران خطير لا يزال محتملا.. وكانت السلطات أجلت 20 ألف شخص من منازلهم بسبب اضطراب البركان المستمر.

يشار إلى أن "مايون" الواقع جنوب شرق العاصمة "مانيلا" يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، كما يقع في منطقة معرضة للعديد من الأعاصير والعواصف الاستوائية التي تضرب البلاد سنويا.